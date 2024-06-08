Şanlıurfa gizemli katliam! Karısı öldürülen adamın kucağında bebeğiyle kaldığı anlar yürekleri dağladı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:03
Şanlıurfa'da bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Eve gelen eşi kadını kanlar içinde buldu. Kadının cansız bedeni ambulansa bindirildiği sırada kucağında bebeğiyle gözyaşlarına boğulan adamın görüntüleri yürekleri dağladı.
Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu Nur Süleyman'ın (29) yaşadığı evden sesleri duyan komşular, durumu kadının eşine bildirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Eve gelen kadının eşi, Nur Süleyman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Süleyman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nur Süleyman'ın eşinin kucağında çocuğuyla ağlayarak beklediği görüntüler yürekleri burktu.
Kaynak: Anadolu Ajansı