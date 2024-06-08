Şanlıurfa gizemli katliam! Karısı öldürülen adamın kucağında bebeğiyle kaldığı anlar yürekleri dağladı

08 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:03



Merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yabancı uyruklu Nur Süleyman'ın (29) yaşadığı evden sesleri duyan komşular, durumu kadının eşine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Eve gelen kadının eşi, Nur Süleyman'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Süleyman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nur Süleyman'ın eşinin kucağında çocuğuyla ağlayarak beklediği görüntüler yürekleri burktu.