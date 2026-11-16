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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:37
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:37

Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçısı ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 566 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:37

’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ve Hakkâri illerinde düzenlenen operasyonların bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Hakkâri illerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 566 kg uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 370 kg skunk, 177 kg esrar, 9 kg metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme olmak üzere toplam 566 kg uyuşturucu ele geçirildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla yurdun dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğüne dikkat çekildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

 

Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

566 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 370 kg skunk, 177 kg esrar, 9 kg metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme olmak üzere toplamda 566 kg ele geçirildiği belirtildi.

Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Açıklamada gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine fırsat verilmediği belirtilirken, güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla yurdun dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2122275273718554990

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