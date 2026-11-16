Şanlıurfa ve Hakkari’de zehir tacirlerine dev darbe! 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şanlıurfa ve Hakkâri illerinde düzenlenen operasyonların bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı.
Bakanlık açıklamasında Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 370 kg skunk, 177 kg esrar, 9 kg metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme olmak üzere toplamda 566 kg uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine fırsat verilmediği belirtilirken, güvenlik güçlerinin kararlı ve özverili çalışmalarıyla yurdun dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.