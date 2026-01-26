Menü Kapat
12°
Editor
 Nalan Güler Güven

Şanlıurfa'da o görüntüler tarih oluyor! Dilencilik ve hanutçuluk yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kamu düzenini bozduğu ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle il genelinde dilencilik, hanutçuluk ve sokakta satış yapmayı yasakladı. Vali Hasan Şıldak, denetimlerin emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince sıkı bir şekilde takip edileceğini açıkladı.

Şanlıurfa'da o görüntüler tarih oluyor! Dilencilik ve hanutçuluk yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
21:50
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
21:50

Şanlıurfa Valiliği, kamu düzeni, güvenliği ve toplumsal huzurun korunması amacıyla il genelinde dilencilik ve hanutçuluk faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

SOKAKTA SATIŞ VE DİLENCİLİĞE GEÇİT YOK

Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan genel emir kapsamında sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, otoparklar, duraklar, tarihi ve kültürel alanlar, ibadethaneler, banka ATM’leri, köprü altları, trafik ışıkları ve kavşaklar başta olmak üzere umuma açık alanlarda dilenmek, insanları rahatsız ederek para istemek, araç camı silmek, mendil, çiçek ve benzeri ürünler satmak yasaklandı. Ayrıca toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, eğlence mekanlarında ve kaldırımlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde yapılan bu tür faaliyetlerin trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle önleneceği belirtildi. Genel emirde, çocukların velileri veya vasileri yanında bulunsa dahi çöplerden ve sokaklardan geri dönüşüm malzemesi toplama işlerinde çalıştırılmalarının ve bu faaliyetlere dahil edilmelerinin de yasaklandığı ifade edildi. Ayrıca hanutçuluk olarak tanımlanan iş yeri önlerinde yayaların geçişini engelleyen, ısrarcı, yüksek sesli veya fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemleri ile iş yeri sınırları dışında yapılan tanıtım ve ikram faaliyetlerinin de yasak kapsamına alındığı bildirildi. Karara aykırı hareket edenler hakkında Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İl İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda idari ve adli işlem uygulanacağı belirtilen kararda, fiillerin çocuklar tarafından işlendiğinin tespiti halinde ise ebeveynler veya vasiler hakkında da cezai işlem yapılacağı açıklandı.

Şanlıurfa'da o görüntüler tarih oluyor! Dilencilik ve hanutçuluk yasaklandı

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜM YASAĞI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Dilencilik ve vatandaşları rahatsız ederek para isteme faaliyetleri kamu düzenini bozabilmekte, zaman zaman da trafik ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmektedir. Özellikle çocuklar, engelliler ve kendini idare edemeyecek durumdaki kişilerin istismar edildiği bu tür faaliyetlerin zamanla organize yapılara dönüşebildiği ve suçla bağlantılı sonuçlar doğurabildiği de göz önüne alınarak hazırladığımız genel emir kararını uygulayarak, ilimizde yaşanması muhtemel olumsuz durumları önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Vali Şıldak, denetimlerin emniyet, jandarma ve belediye zabıta birimleri tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

