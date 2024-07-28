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Sansarak Kanyonu'nda fotoğraf çektirmek isterken aşağı düştü!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 18:54 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:00

İznik'te geziye çıkan bir kadın Sansarak Kanyonu üzerinde fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan aşağı düştü.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Sansarak Kanyonu'nda arkadaşlarıyla çıktığı gezide kayalıklardan düşen genç kadın artarma ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı. 

Sansarak Kanyonu'nda fotoğraf çektirmek isterken aşağı düştü! - 1. Resim

AYAĞINDAN YARALANDI

4 arkadaşıyla birlikte İznik'e gelen Ö.E. (40), fotoğraf çekinerek kanyonda gezinmeye başladı. 2 kilometre kadar derinliğe indikleri kanyonun büyüleyici etkisini ölümsüzleştirmek isteyen Ö.E., o anı çekmek için uzun uğraşlar verdi. Fotoğraf çekilmek istediği esnada dengesini kaybederek düşen kadın, ayağından yaralandığı için hareket edemedi. Yaralı Ö.E., yürüyemediği için bulunduğu yerden jandarma asayiş timi, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sedye yardımıyla ambulansa kadar taşındı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.E., daha sonra İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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