Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sarallar çetesine büyük operasyon! 17 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne büyük bir darbe indirildi. Yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelemesi ve 50 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından 17 adrese şafak baskını düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 12:28

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde aynı adresteki bir iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Sarallar çetesine büyük operasyon! 17 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Yapılan incelemelerde, her iki eylemin de Sarallar olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı ve örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği belirlendi.

Sarallar çetesine büyük operasyon! 17 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

50 GÜNLÜK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelenirken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameralara anbean yansırken, Özel Harekât destekli operasyon için düğmeye basıldı.

Sarallar çetesine büyük operasyon! 17 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

17 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da 11, Bursa’da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın yapıldı. Operasyonlar sonucunda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlılık sigortası geliyor! Primleri devlet mi, vatandaş mı ödeyecek? Detaylar belli oldu
Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.