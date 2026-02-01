Sarallar çetesine büyük operasyon! 17 adrese şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde aynı adresteki bir iş yerine yönelik iki ayrı silahlı saldırının ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, her iki eylemin de Sarallar olarak bilinen suç örgütü tarafından planlı ve örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği belirlendi.

50 GÜNLÜK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 saatlik kamera görüntüsü incelenirken, 50 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda saldırılara karıştığı tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin iş yerini kurşunladığı anlar kameralara anbean yansırken, Özel Harekât destekli operasyon için düğmeye basıldı.

17 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da 11, Bursa’da 3, İzmir, Mersin ve Aydın illerinde birer olmak üzere toplam 17 adrese baskın yapıldı. Operasyonlar sonucunda 14 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilirken, şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.