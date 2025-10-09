Şarampole devrildi, burnu bile kanamadan kurtuldu

Konya-Ankara Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole yuvarlandı. Niğdeli şoför kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Ankara Karayolu'nda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden Niğdeli şoför Ş.S.’nin kullandığı tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük bir şans eseri kazayı yara almadan atlatan Ş.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.