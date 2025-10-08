Menü Kapat
Hava Durumu
16°
 | Merve Yaz

Uçak evlerin arasına düşmüştü! 2 kişinin öldüğü korkunç kazanın nedeni metal perde mi?

Bursa'da 3 yıl önce tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu, pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknisyen bir tanık, savunmasında, uçağın güneş almaması için kullanılan metal perdenin düşmelerine sebebiyet verebileceğini söyledi.

'daki Yunuseli Havalimanı'ndan 2022'de havalanan tek motorlu eğitim uçağı, kısa süre sonra kontrolden çıkarak iki katlı bir binaya çarpmış, ardından sokak arasına düşerek yanmıştı. Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar (32) yaşamını yitirmişti. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açıldı.

Uçak evlerin arasına düşmüştü! 2 kişinin öldüğü korkunç kazanın nedeni metal perde mi?


Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşmada dinlenen bir teknisyen tanık, kazadan sonra kendisine, uçakta güneşten korunmak amacıyla metal perde takıldığının söylendiğini aktardı.

Uçak evlerin arasına düşmüştü! 2 kişinin öldüğü korkunç kazanın nedeni metal perde mi?

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklardan Mustafa K., söz konusu perdenin kazaya neden olmuş olabileceğini iddia ederek, "Metal perde, kalkış sırasında düşüp pilotların görüşünü engellemiş olabilir" dedi.
Bilirkişi raporunda, uçak işletmecisi ve pilotlar asli kusurlu, diğer sanıklar ise tali kusurlu bulundu. Raporda ayrıca uçağın bakım kayıtlarında eksiklikler olduğu, sigortasız uçuş yapıldığı ve motor performansında sorunlar bulunduğu belirtildi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

