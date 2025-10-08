Menü Kapat
16°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Bolu'da korkunç kaza! 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara sokakta dönüş yapmak isteyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada hafif ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 16:30
|
08.10.2025
08.10.2025
saat ikonu 16:30

Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ş.İ. yönetimindeki 14 ADN 939 plakalı hafif ticari araç, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada M.K. idaresindeki 14 AAP 069 plakalı otomobille çarpıştı.

Bolu'da korkunç kaza! 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

4 ÇOCUK YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araçta bulunan 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da korkunç kaza! 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da korkunç kaza! 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
#trafik kazası
#kazalar
#yaralanma
#İzzet Baysal Devlet Hastanesi
#Sağlık Mahallesi
#Yaşam
