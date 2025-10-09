Minibüse çarpıp kaçtı! Kaza anı kamerada

Kategoriler
Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, A.S. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, aracını terk edip yaya olarak kaçtı. Kaza sonucu yaralanan minibüsteki yolculardan İ.S. hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan sürücünün peşine düşerken, kaza anı bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.