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 | Şenay Yurtalan
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IHA
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GİRİŞ:
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saat ikonu 14:44
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GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:44

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 14:44

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 11 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Selin Sarılı, Leyla Anıl Göl, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılık işlemleri sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Selin Sarılı
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