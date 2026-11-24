İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yapılan aslan ihbarının etkileri sürüyor. Uskumruköy, Zekeriyaköy ve çevresindeki lüks yerleşim bölgelerinde yaşadığı yerden kaçtığı söylenen aslanla ilgili kaygılar devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sarıyer'de aslan paniği sürüyor! Resmi açıklamaya rağmen vatandaş hâlâ tedirgin İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Uskumruköy, Zekeriyaköy ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşanan aslan ihbarı paniğe neden olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, resmi açıklamalara rağmen aslanın hala bulunamamış olabileceği endişesini taşıyor. Bölge sakinleri, görülen görüntülerin aslana benzediğini belirtiyor. Devlet kurumları tarafından koordinasyon masası kurulup dron ekipleriyle arama yapıldığı ifade edildi. Başlangıçta aslan olduğu düşünülen görüntülerdeki hayvanın daha sonra farklı bir hayvan olduğu söylendiği belirtildi.

Özellikle ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan bazı vatandaşlar, resmi açıklamaya rağmen aslanın halen bulunamamış olabileceğini düşünüyor.

GÖRÜNTÜLERDEKİNİN ASLAN OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Aslanın görüldüğü iddia edilen bölgede yaşayan Nihat Çağın, "İnsanlar tedirgin oluyor ister istemez. Çocuklarını okula gönderenler olduğu için burada tedirginlik yaşandı. Görüntülerde aslana benziyor." dedi.

Aslanın hâlâ bölgede olabileceğini düşündüğünü belirten 10'uncu sınıfta eğitim gören Zeynep isimli öğrenci, "Varsa ortaya çıkar zaten ama yok diyorlar. Bilmiyoruz" diye konuştu.

BÖLGE SAKİNLERİ HALA KAYGILI

Bölge sakinlerinden Gökhan Çiftçi ise, "Akşam saatlerinde devlet kurumlarından yetkililer buraya geldiler. Hemen bir koordinasyon masası kurdular. Dron ekipleri sahaya indi ve çalışmalar yaptılar. Anlık görüntüleri yetkililer takip ettiler. Yönlendirmeler doğrultusunda bu alanda arama yaptılar. Gördüğümüz görüntülerde aslan var gibi gözüküyordu. Daha sonra farklı bir hayvan olduğu söylendi. Ülkenin gündemini meşgul ettiği gibi bu bölgeyi de meşgul etti. İster istemez tedirginlik oldu. Devletin kurumları burada olduğu için bir güven de vardı" ifadelerini kullandı.