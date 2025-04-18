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 | Emir Yücel

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Son dönemde, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarının internet sitelerini taklit ederek vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, haksız kazanç elde etme faaliyetlerini artırdı. Özellikle yüksek gelir vaadiyle insanları ağına çekmeye çalışan bu suç şebekeleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren önemli kişi ve markaların yanı sıra tanınmış sanatçıların isimlerini ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak güven oluşturmaya çalışıyor.

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Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 21:25

Yetkililer, dolandırıcıların sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden profesyonelce hazırlanmış içerikler paylaştığını, bu yolla vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiğini veya maddi kayıplara yol açtığını belirtiyor.

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

SEKTÖREL GÜVENİRLİĞE GÖLGE DÜŞÜRME ÇABASI!

Savunma sanayii gibi hassas bir alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumların isimlerinin kötüye kullanılması, sadece maddi zarar değil, aynı zamanda sektörel güvenilirliğe de gölge düşürüyor.

(SAHTE BİR REKLAM GÖRSELİ)

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Benzer şekilde, ünlü sanatçıların görüntü ve isimlerinin izinsiz kullanımı, hayranlarını hedef alan dolandırıcılık vakalarının artmasına neden oluyor.

(KOPYALANMIŞ BİR HABER SİTESİ)

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Emniyet birimleri, vatandaşları bu tür sahte sitelere ve sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olmaya çağırırken, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde resmi kaynaklardan doğrulama yapılmasını öneriyor.

(HAZIRLANMIŞ SAHTE BİR GÖRSEL)

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Ayrıca, internet üzerinden yapılan işlemlerde güvenilir platformların tercih edilmesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmadan önce iki kez kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

(DOLANDIRICILARIN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU REKLAM GÖRSELİ)

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Yetkililer, dolandırıcılık şebekelerine karşı yürütülen operasyonların devam ettiğini ve bu tür suçlarla mücadelede halkın bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

(YALAN BİR REKLAM GÖRSELİ)

Savunma sanayii ve ünlü isimler hedefte! Dolandırıcıların yeni oyunu ortaya çıktı

Öte yandan savunma sanayii alanında faaliyet gösteren önemli şirketler; dolandırıcılara karşı hukuk yoluyla mücadele edileceğini söyledi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
#savunma sanayi
#siber güvenlik
#dolandırma
#ünlü isimler
#Sahte Hesaplar
#Sosyal Medya Güvenliği
#Vatandaş Uyarısı
#Gündem
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