SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı

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İstanbul
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen “e-Devlet/Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamı genişletildi.
Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla kapsamı genişleyen e-Devlet/Özel Sigortalarım sayfası ile vatandaşlar; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe bilgilerine ve poliçe yenileme uyarılarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.
Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.