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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 14:03

SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hayatı kolaylaştıran bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Yeni düzenleme bile sigorta hasar dosyaları ve poliçe bilgileri e-Devlet'e taşındı. Böylelikle vatandaşlar artık eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına, kusur oranlarına, tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçelere ve poliçe yenileme uyarılarına erişebilecek.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 14:03

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu () tarafından yürütülen “/Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamı genişletildi.

HABERİN ÖZETİ

SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' hizmetinin kapsamı Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla genişletildi.
Hizmetin kapsamı Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla genişletilmiştir.
Vatandaşlar e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişebilecektir.
Tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecektir.
Poliçe yenileme uyarıları da e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

 

SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı

E-DEVLET/ÖZEL SİGORTALARIM SAYFASININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla kapsamı genişleyen e-Devlet/Özel Sigortalarım sayfası ile vatandaşlar; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe bilgilerine ve poliçe yenileme uyarılarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

 

SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı

BİRÇOK DETAYA ONLİNE ULAŞILABİLECEK

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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#E-Devlet
#seddk
#Özel Sigortalarım
#Eksper Raporları
#Kaza Tespit Tutanakları
#Gündem
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