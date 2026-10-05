Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen “e-Devlet/Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamı genişletildi.

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HABERİN ÖZETİ SEDDK’dan dijital dönüşüm hamlesi: Sigorta hasarları e-Devlet’e taşındı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yürütülen 'e-Devlet/Özel Sigortalarım' hizmetinin kapsamı Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla genişletildi. Hizmetin kapsamı Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla genişletilmiştir. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına erişebilecektir. Tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecektir. Poliçe yenileme uyarıları da e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.

E-DEVLET/ÖZEL SİGORTALARIM SAYFASININ KAPSAMI GENİŞLEDİ

Faz II çalışmalarının tamamlanmasıyla kapsamı genişleyen e-Devlet/Özel Sigortalarım sayfası ile vatandaşlar; hasar dosyalarına ilişkin eksper raporları, kaza tespit tutanakları ve kusur oranlarının yanı sıra tüm branşlardaki güncel ve geçmiş poliçe bilgilerine ve poliçe yenileme uyarılarına e-Devlet üzerinden erişebilecek.

BİRÇOK DETAYA ONLİNE ULAŞILABİLECEK

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden hasar dosyalarına ilişkin eksper raporlarına, kaza tespit tutanaklarına ve kusur oranlarına, tüm branşlarda güncel ve geçmiş poliçelere ilişkin ayrıntılı bilgilere, poliçe yenileme uyarılarına erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.