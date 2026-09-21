Fon tasfiyesi sürecinde yatırımcıların E-Devlet üzerinden görebildiği küçük bir kod, ödeme sıralaması açısından önemli hale geldi. Fon bilgilerinin yanında PBLK ibaresi bulunan yatırımcıların, tasfiye kapsamında yapılacak ilk ödemelerde öncelikli değerlendirileceği belirtiliyor. Söz konusu kod, yatırımcının satış emrinin takasa iletildiğini ve işlemin o andaki fiyatlama üzerinden sürece girdiğini gösteriyor.

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HABERİN ÖZETİ e-Devlet’te bu koda dikkat: Fon tasfiyesinde ödeme sırasını etkileyebilir Fon tasfiye sürecünde yatırımcıların E-Devlet üzerinden görebildiği PBLK kodu, ödeme sıralaması açısından önem taşıyor. Fon bilgilerinin yanında PBLK ibaresi bulunan yatırımcılar, tasfiye kapsamındaki ilk ödemelerde öncelikli değerlendirilecek. PBLK kodu, yatırımcının satış emrinin takasa iletildiğini ve işlemin o anki fiyatlama üzerinden sürece girdiğini gösteriyor. Tasfiye süreci başlamadan önce satış emrini veren ve emri takasa iletilen yatırımcılar ilk ödeme grubunda yer alacak. Tasfiye başlamadan önce verilen satış emrinin hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı konusunda mevcut SPK düzenlemesinde net bir hüküm bulunmuyor.

PBLK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

e-Yatırımcı ekranlarında görülen PBLK, varlığın devam eden bir satış veya takas sürecinde bulunduğunu ifade ediyor. MKK'nın açıklamasına göre bu durumda süreç tamamlanana kadar ilgili tutar ya da pay üzerinde işlem yapılamıyor. Yani yatırımcının verdiği emir sisteme iletilmiş durumda ancak işlemin tamamlanması için takas sürecinin sonuçlanması gerekiyor. Tasfiye kapsamında yapılacak ilk ödemelerde de özellikle bu aşamaya gelmiş işlemlerin durumu önem taşıyor.

İLK ÖDEMELERDE KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Tasfiye süreci başlamadan önce satış emrini veren ve emri takasa iletilen yatırımcıların ilk ödeme grubunda değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu noktada fon yöneticisinin işlemi belirtilen fiyattan işleme alıp almadığı ve işlemin takasta ilgili fiyat üzerinden sisteme girip girmediği kontrol edilecek. Yatırımcılar ise kendi fonlarında PBLK ibaresinin bulunup bulunmadığını E-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Dolayısıyla fon bilgilerinin yanında görülen bu kod, tasfiye sürecindeki ödeme sıralaması belirlenirken dikkate alınacak bilgilerden biri olacak.

ASIL SORU: ÖDEME HANGİ FİYAT ÜZERİNDEN YAPILACAK?

PBLK kodunun ödeme sıralaması açısından taşıdığı önem daha belirgin olsa da yatırımcıların alacağı tutarın hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı konusunda henüz netlik bulunmuyor. Normal koşullarda yatırım fonlarında satış talimatı, fonun tüzüğünde belirlenen saat ve şartlara göre veriliyor ve işlem ilgili valör kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Örneğin saat 13.30'dan önce verilen bir satış talimatı, normal şartlarda gün sonunda oluşan fiyat üzerinden işleme girebiliyor.

Tasfiye halinde ise tablo biraz değişiyor. Bir yatırımcı tasfiye başlamadan önce satış emrini vermiş olabilir. Ancak tasfiye kararı, işlemin gün sonu fiyatı oluşmadan devreye girmişse bu kez satış emrinin hangi değer üzerinden hesaplanacağı sorusu ortaya çıkıyor.

MEVZUATTA FİYATLAMA KONUSUNDA NET HÜKÜM YOK

Tasfiye başlamadan önce verilen satış emrinin normal işlem kuralları kapsamında gün sonundaki fiyat üzerinden mi, yoksa tasfiye sonrasında belirlenecek değer üzerinden mi hesaplanacağı konusunda mevcut SPK düzenlemesinde net bir hüküm bulunmuyor. Bu nedenle PBLK kodu, yatırımcının ilk ödeme grubundaki konumu açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkarken, yatırımcıya yapılacak kesin ödemenin hangi fiyat üzerinden hesaplanacağı tasfiye sürecindeki hesaplamaların ardından netleşecek.