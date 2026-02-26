Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreniyle ilgili iddialara DMM'den cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreniyle ilgili iddialara DMM'den cevap
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 15:24

'den yapılan açıklama şu şekilde;

HABERİN ÖZETİ

Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat'ın cenaze töreniyle ilgili iddialara DMM'den cevap

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
DMM, Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ve ailelerinin talepleri doğrultusunda cenaze törenlerinin gerçekleştirildiğini açıklamıştır.
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar doğru değildir.
Şehitlerin cenaze törenleri, ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Şehit pilotun ailesi tarafından cemevinde tören yapılması yönünde bir talep olmamıştır.
Daha önce şehitler için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir.
Dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya ve birlik beraberliğe zarar vermeye yöneliktir.
Provokasyon yapan ve yanıltıcı bilgi yayan hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği” yönündeki iddialar doğru değildir.

Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır.

Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya; birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."

https://x.com/dmmiletisim/status/2026987755956310038

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddiası! MSB'den açıklama geldi
Türkiye İran'ı işgal edecek ve mültecileri engelleyecek iddiası! Ankara'dan net tavır
ETİKETLER
#dezenformasyon
#dmm
#cenaze töreni
#Yasal Işlem
#Şehit Pilot İbrahim Bolat
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.