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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 20:06

Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı

Hakkari Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret ettiği tespit edilen şahıs, Balıkesir'de yakalanarak tutuklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 20:06

'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale sırasında açılan ateşle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret edildiği tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Hakkari Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden şahıs Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yakalanarak tutuklandı.
Hakkari Yüksekova'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Paylaşımları Balıkesir'den yaptığı belirlenen şahıs, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli M.B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Paylaşımı 'den yaptığı tespit edilen şahıs, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Hakkari'de şehit olan askere yönelik hakaret içerikli paylaşımların görülmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. 

Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı

Yapılan araştırmada, paylaşımları yapan kişinin M.B.Y. olduğu ve Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.B.Y., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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ETİKETLER
#balıkesir
#hakkari
#Yüksekova
#Gömeç
#Yusuf Sait Ünlü
#Gündem
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