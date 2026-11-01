Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı

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İstanbul
Hakkari Yüksekova'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale sırasında açılan ateşle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret edildiği tespit edildi.
Paylaşımı Balıkesir'den yaptığı tespit edilen şahıs, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Hakkari'de şehit olan askere yönelik hakaret içerikli paylaşımların görülmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.
Yapılan araştırmada, paylaşımları yapan kişinin M.B.Y. olduğu ve Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.B.Y., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.