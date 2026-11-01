Hakkari Yüksekova'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale sırasında açılan ateşle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret edildiği tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Şehit Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs tutuklandı Hakkari Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden şahıs Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Hakkari Yüksekova'da sınırdan kaçak geçişlere müdahale sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Paylaşımları Balıkesir'den yaptığı belirlenen şahıs, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli M.B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Paylaşımı Balıkesir'den yaptığı tespit edilen şahıs, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Hakkari'de şehit olan askere yönelik hakaret içerikli paylaşımların görülmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada, paylaşımları yapan kişinin M.B.Y. olduğu ve Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.B.Y., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.