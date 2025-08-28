Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Gündem
Editor
 Merve Yaz

Selçuk Bayraktar 'Tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Yeni bir çağ başlattık'

Türk savunma sanayi, gücüne güç katmaya devam ediyor. Tarihte ilk kez ‘Mavi Vatan' temasıyla TEKNOFEST düzenlendi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gurur günüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Denizcilik tutkusuyla yetişen bir nesil oluşturmak için yola çıktıklarını söyleyerek, "Deniz havacılığında yeni bir çağ başlattık. Bayraklar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa bir gemileri inip kalkabilen otomatik bir şekilde insansız hava aracı SİHA olma özelliğini kazandı. " ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.08.2025
16:49
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
16:51

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, 'Mavi Vatan' temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. Yarından itibaren de halka açılacak olan festival, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturuyor. 'Mavi Vatan' temasıyla düzenlenen festivalde, , TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor. Yerli ve milli ürünler, firmaların kurduğu çadırlarda incelemeye sunuluyor.

Selçuk Bayraktar 'Tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Yeni bir çağ başlattık'

"TARİHİMİZDE İLK KEZ DENİZ ŞENLİĞİ DÜZENLENİYOR"

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl düzenlenen etkinliğin Cumhuriyet tarihinde ilk deniz şenliği olma özelliğini taşıdığını vurgulayarak, "Biz TEKNOFESTİ, 2018'den bu yana özellikle göklerdeki bağımsızlığımıza odaklı bir etkinlik şeklinde düzenliyorduk. Bu kez Deniz Kuvvetlerimizin talebiyle ‘Mavi Vatan' temasını topluma anlatabilmek ve denizcilik tutkusuyla yetişen bir nesil oluşturmak için yola çıktık" dedi.

Selçuk Bayraktar 'Tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Yeni bir çağ başlattık'

'DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ'

Festival kapsamında ASELSAN, ROKETSAN ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortaklığında 3 teknoloji yarışmasının düzenlendiğini aktaran Bayraktar, "Aynı zamanda milli deniz eserlerimiz bu alanda sergileniyor. Hemen arka tarafımızda ülkemizde üretilmiş donanmamızın amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu görüyorsunuz. TCG Anadolu'nun gelişmiş radar sistemleri, harp sistemleri, Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Hatta üzerine baktığınızda Bayraklar TB3 görüyorsunuz. Bayraklar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa bir gemileri inip kalkabilen otomatik bir şekilde SİHA olma özelliğini kazandı. Dünya tarihine geçti ve milli deniz havacılığımız böylesine stratejik bir girişle başlamış oldu. Deniz havacılığımız açısından yeni bir çağın kapıları açılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar 'Tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Yeni bir çağ başlattık'

'NESİLLERİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bayraktar konuşmasının devamında, "Yerli üretilen milli denizaltımız ‘Hızır Reis' burada sergileniyor. Ata yadigarımız SAVORANA'yı görüyorsunuz. Maziden Atiye, geçmişten geleceğe bir köprü kurarak geçmişimizin o güçlü köklerine dayanarak biz göklere, gelecekteki serüvenimize uzanan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sadece teknolojik anlamda çok yüksek donanıma sahip değil vatan sevdasıyla tutkulu, mavi vatan duygusuyla dolmuş nesilleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir çocuk gelsin gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi burada keşiflere imza atacak. Buradaki mühendislik eserlerimizin geliştirilmesine vesile olacak, ülkemizin bağımsız olmasına katkı sunmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Selçuk Bayraktar 'Tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Yeni bir çağ başlattık'

'DÜNYANIN BÜYÜK İNSANSIZ HAVA ARACININ ÜRETİCİSİ'

Festival kapsamında milli fırkateyn, atmaca güdümlü füze ve Gölcük Tersanesi'nde üretilmiş denizaltının da sergilendiğini kaydeden Bayraktar, "Bütün bu eserler son 20 senede milli vizyonuyla gerçekleşmiş oldu. Ve tam bağımsız olmamız açısından çok önemli. Bütün bu eserleri burada geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesi açısından gelip milletimizin deneyimlemesi, gençlerimizin deneyimlemesi çok kıymetli. Geçmişte baktığımızda biz bu eserleri ancak yurt dışından çok yüksek bedeller ödeyerek tedarik edebilirdik Ama bugüne baktığımızda bizim Milli SİHA'larımız şu anda dünya SİHA ihracat pazarının %65'ine sahip. Baykar, dünyanın en büyük insansız hava aracının üreticisi. Sadece SİHA'lar değil, üzerindeki bütün o gelişmiş elektronik sistemler de Türkiye'de çok ileri bir noktaya geldi. Daha öncesinde yarı yarıya seviyelerdeyken, kapasite ve teknoloji anlamında. Şimdi 2 kat daha iyi eserler geliştirilebiliyor." dedi.

Mavi Vatan'da TEKNOFEST coşkusu! Milli şölen başlıyor
ASELSAN'ın ürettiği GÖKSUR savunmaya güç kattı! İşte Mavi Vatan'ı koruyacak yerli füzeler
