Sentinel Adası'nın gizemi ve tehlikesi çözüldü! İnsan öldüren ada hakkındaki gerçek

15 May 2024 10:04 - Güncelleme : 15 May 2024 10:26

Hint Okyanusu’nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi’nde bulunan Sentinel Adası, sahip olduğu tüm doğal güzellikleriyle, tatil beldesinde aranan tüm özelliklere sahip. Ancak adaya dışarıdan hiçbir yabancıyı kabul etmeyen ve dış dünyadan tamamen izole bir yaşam sürdüren yerel halk, ziyaretlere müsaade etmiyor.

Hatta Hindistan hükümeti binlerce yıldır izole bir hayat sürdüren ada halkının dış dünyadan gelebilecek mikroplara karşı dirençsiz olabilecekleri düşüncesiyle adaya gitmeyi yasakladı.

İLK VE SON SAĞLIKLI BAĞLANTI 1991 YILINDA YAPILDI

Bengal Körfezinde bulunan Sentinel Adası tüm gizemleriyle merak uyandırıyor. 1991 yılında adayı ziyaret eden antropolog, daha sonraki yıllarda yapılacak ziyaretlerden farklı olarak hoş karşılanmıştı.

ADAYA GELEN HELİKOPTER OKLARLA VURULDU

2004 senesinde Hindistan’da 9,3 şiddetinde çok yıkıcı bir deprem yaşandı. Yaşanan bu deprem sonrasında 14 ülkede toplamda 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremle birlikte Hint Okyanusunda büyük bir tsunami gerçekleşti. Hindistan hükümeti yaşanan bu doğal afetlerden sonra Sentinel Adasında yaşayan kabilelerin nasıl etkilendiğini öğrenebilmek adına, keşif helikopteri ile birlikte uzman isimlerin adaya gitmesi yönünde talimat verdi. Sentinel adasına ulaşan Helikopter, kabile üyeleri tarafından ok yağmuruna tutulmuş ve helikopter daha fazla zarar görmemek adına geri gelmiştir. Bu şekilde de yerel halkın tsunamiden kurtulduğu anlaşılmıştı.

BALIKÇILAR DA SALDIRIYA UĞRADI

Hint Okyanusu’nun kuzeydoğusunda bulunan Sentinel adası ve çevresi çok lezzetli ve eşsiz balıkların bulunduğu yer olarak da anılıyordu. 2006 yılında ada çevresinde balık tutmaya çalışan iki kaçak balıkçı, Sentinal adasının yerel halkı tarafından saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybettiler. Balıkçıların ailelerinin uğraşları sonucunda adaya bir helikopter kaldırıldı ancak bu helikopter de yine aynı şekilde okların hedefi oldu. Görevli helikopter, balıkçıları adada bırakarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

BİLİNMEYEN KABİLELERE KARŞI CİNAYET DAVASI

Sentinel Adası ile ilgili son olay ise 2018 yılında yaşandı. Uzun süre gündemde olmayan Sentinel adasına, yeni bir ziyaret planını Amerikalı misyoner John Allen Chau gerçekleştirmek istedi. Yerel halka Hristiyanlığı tanıtmayı amaçlayan Chau, adaya gitmeden uzun bir süre önce çalışmalara başladı. Çeşitli eğitimler alan Chau, adaya doğru yola çıkmadan önce kendisini izole ederek herhangi bir hastalığı adaya götürmemeyi hedeflemişti. Bir balıkçı teknesiyle anlaştıktan sonra yola çıkan Allen Chau, adaya vardığında saldırılara uğradı. Balıkçı teknesi kullanan kaptanın daha sonra verdiği ifadelerde; Allen Chau’nun adaya çok kısa bir süre kala suya atladığı ve onlara karşı ‘sizi seviyorum, size zarar vermek istemiyorum’ şeklinde bağırdığını söylüyordu.

Ancak yerel halk dışarıya olan kapalı tavrını sürdürmüştü. Yine tekne kaptanının ifadesinde, Misyoner Chau’nun yerel halk tarafından ayaklarının bağlandığını ve yerde sürükleyerek götürdüklerini söylüyordu. Tekne kaptanı, Hindistan mahkemesi tarafından yasa dışı şekilde adaya yolculuk yaptığı için tutuklanarak cezaevine gönderildi. John Allen Chau’nun cesedine ulaşmak isteyen yetkililer, ada sakinleri tarafından çeşitli saldırılara aşırı tepkiler vermemek adına dosyayı kapatma kararı aldılar. 2018 yılından bugüne kadar ise adaya gitmek için herhangi bir girişimde bulunulmadı.