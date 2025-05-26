Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar: Görüntülü arayıp cesedini göstermiş

Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman'ı vahşice katleden sanık Halit Can Sakman için müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede vahşete ilişkin yeni detaylar yer aldı. Katil zanlısı Sakman'ın cinayetin ardından babasını ve arkadaşını görüntülü arayıp Sevcan Demir'in kanlar içinde yattığı cesedini gösterdiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar: Görüntülü arayıp cesedini göstermiş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 15:21

Antalya'da 9 Mart 2025 tarihinde dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile yine aynı hastanede hemşire olarak görev yapan eşi Halit Can Sakman arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Can Sakman, eşini bıçak ve satırla vahşiçe katletmişti...

VAHŞETTE YENİ DETAYLAR

Vahşetin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, cani koca tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame, Antalya 6 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

MADDİ SIKINTI NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Sanık Halit Can Sakman, iddianamede yer alan ifadesinde; olay günü eşi ile maddi sıkıntılardan dolayı tartışma yaşadıklarını ve sonrasında duvardaki aynaya yumruk attığını aktardı.

Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar: Görüntülü arayıp cesedini göstermiş

"BANA, "SEN NASIL ERKEKSİN" DEDİ"

Apartman kamelyasında oturduktan sonra birlikte gezmeye gittiklerini, eve geldiklerinde eşinin uyuduğunu iddia eden sanık ifadesinde "Uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet antidepresan ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kredi kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık. 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Ağlamaya başladım. 'Sen nasıl erkeksin ağlayıp durma, sen de aşağılık kompleksi var." dedi. Birden maktul boğazıma doğru bir bıçak savurdu. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar: Görüntülü arayıp cesedini göstermiş

"SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Sakman ayrıca; tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak eşinin öldürdüğünü, sonrasını hatırlamadığını ve gözünü hastanede açtığını öne sürdü.

CİNAYETTEN SONRA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPMIŞ

İddianamede bilgi sahibi olarak ifadesine yer verilen H.E, şüphelinin çocukluk arkadaşı olduğunu, bildiği kadarıyla evliliklerinde bir problem olmadığını belirterek, olay günü saat 20.49'da şüphelinin kendisini görüntülü olarak aradığını belirtti. Sanığın yerde kanlar içinde yatan maktulü gösterdiğini ve daha sonra telefonu kapattığını belirten H.E, "Tekrar şüpheliyi aradığımda ulaşamadım. Ardından polisleri aradım. Bir müddet sonra sanık tekrar arayarak 'Sevcan uyanmıyor' dedi. Olay yerine geldiğimde polis ekipleri ve ambulansı gördüm" ifadelerine yer verdi.

Sevcan Demir Sakman'ı satırla katletmişti! Vahşette yeni detaylar: Görüntülü arayıp cesedini göstermiş

"ABLA SEVCAN NEFES ALMIYOR"

A.D. ise sanığı sorumlusu olduğu yoğun bakım servisinde hemşire olarak işe başlamasından dolayı tanıdığını belirtti.

Sanığın olay günü saat 21.00 sıralarında kendisini görüntülü aradığını, yanlış aradığını düşünerek aramayı reddettiğini, ardından sanığın "Abla acil açar mısın" şeklinde mesaj attıktan sonra tekrar araması üzerine telefonu açtığını belirten A.D, "Üzerinde kan lekesi bulunan sanık, 'Abla Sevcan nefes almıyor" dedi. Maktulün yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içinde yattığını gördüm. Ne olduğunu sorduğumda ise sanık 'Sevcan nefes almıyor, biz kavga ettik, Sevcan bana bıçakla saldırdı.' dedi." beyanında bulundu. Baba U. Sakman ise sanığın kendisini görüntülü olarak aradığında üzerinde kan lekeleri olduğunu ve tuhaf konuştuğunu ifade etti.

CİNAYETİ 25 SANİYEDE İŞLEDİ

İddianamede, maktulün ev kapısının arkasındaki zeminde, boğazında satır benzeri metal kesici alet saplanmış, vücudundan 11 kez bıçaklanmış ve sol kolu da kırık halde ölü bulunduğu belirtildi. Sanığın daireye girdikten sadece 25 saniye sonra eylemini gerçekleştirmeye başladığı aktarılan iddianamede, bu nedenle sanığın koltukta otururken maktulün arkasından saldırdığı ve kendisini yaraladığı yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olarak değerlendirildiği kaydedildi. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da kahreden olay! Cam silerken 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.