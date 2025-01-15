Siber Güvenlik Kanunu Teklifi komisyondan geçti!

15 Ocak 2025 19:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 19:43

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklifle beraber Türkiye'ye karşı oluşabilecek muhtemel siber tehditlerin etkisini azaltmak amaçlanacak.

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Türkiye​ Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik​ Kanunu teklifini komisyonda kabul etti. Söz konusu düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin siber alandaki milli yetkinliklerini oluşturan tüm unsurlara karşı içeriden ve dışarıdan gelebilecek mevcut ve olası tehditlerin tespit edilmesi ve bertaraf edilmesini amaçlıyor.

Ayrıca, siber olayların etkilerinin en aza indirilmesine yönelik temel ilkeler belirlenirken; kamu kurumları, meslek örgütleri, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların siber saldırılara karşı korunmasını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek.

SİBER GÜVENLİĞİ ARTIRACAK!

Teklif kapsamında, ülkenin siber güvenliğini artıracak stratejiler ve politikalar oluşturulurken, Siber Güvenlik Kurulunun kurulmasıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Bu yeni kanun​, siber güvenlikle ilgili genel çerçeveyi çizerek kapsamını netleştiriyor.

Buna göre, düzenleme siber uzayda varlık gösteren, faaliyet yürüten, hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşları yer alınacak.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu uyarınca yürütülen istihbari faaliyetler ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu uyarınca yürütülen faaliyetler kanun kapsamı dışında tutuluyor.

Teklifle, "Barındırma", "Başkan", "Başkanlık", "Bilişim sistemleri", "Kritik altyapı", "Kritik kamu hizmeti", "Siber güvenlik", "Siber olay", "Siber saldırı", "Siber tehdit", "Siber tehdit istihbaratı", "Siber uzay", "SOME", "Varlık" ve "Zafiyet"in tanımları yapılıyor, siber güvenliğin sağlanmasındaki temel ilkeler de belirleniyor.

SİBER GÜVENLİK SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE HESAP VEREBİLİRLİK ESAS OLACAK

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Siber güvenlik politika ve stratejilerinin yürütülmesi ile siber saldırıların önlenmesi veya etkisinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler sorumlu tutulacak. Siber güvenlik süreçlerinin yürütülmesinde hesap verebilirlik esas olacak.

Siber güvenlik politika ve strateji geliştirme çalışmaları, sürekli gelişim yaklaşımıyla yürütülecek. Siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar teşvik edilecek.

Siber güvenlik kültürünün toplum geneline yaygınlaştırılması hedeflenecek. Hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve hürriyetleri ile mahremiyetin korunması ilkeleri temel esas kabul edilecek.