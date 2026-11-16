Siber suçlara büyük darbe: 12 merkezli operasyonda 32 şüpheli tutuklandı

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İstanbul
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada siber suçlara yönelik son 5 günde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaşıldı.
Polis ekipleri tarafından 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 31’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin suç yöntemleri de ortaya çıkarıldı.
Yakalanan şüphelilerin;
Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,
Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu sitelerin reklamını yaptıkları,
Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,
Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.