İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada siber suçlara yönelik son 5 günde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaşıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Siber suçlara büyük darbe: 12 merkezli operasyonda 32 şüpheli tutuklandı İçişleri Bakanlığı, 12 il merkezli olarak siber suçlara yönelik son 5 günde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Operasyonlar 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlendi. Çalışmalar EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

12 İL MERKEZLİ OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Polis ekipleri tarafından 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanırken, 31’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin suç yöntemleri de ortaya çıkarıldı.

Yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu sitelerin reklamını yaptıkları,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2122241063515529381