Siber suçlulara büyük darbe: 23 ildeki operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından son 5 günde 23 il merkezli geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. OYapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda yakalanan 521 şüpheliden 367’si tutuklanırken, 114’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin ise adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

MİDE BULANDIRAN SUÇ DOSYASI

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin karıştığı suçlar ve yöntemleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre;

Şüphelilerin oltalama (Phishing) yöntemiyle sosyal medya platformları ve sahte siteler üzerinden "satılık araç", "düşük faizli kredi", "araç kiralama" ve "kapora bedeli" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ile bu sitelerin reklam faaliyetlerini yürüttükleri,

Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Siber suçlarla mücadelenin ülkenin dört bir yanında tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

https://x.com/TC_icisleri/status/2119715877587222711