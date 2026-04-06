Sıcağı fırsat bilen kendini denize bıraktı: Alanya'da yaz erken başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Alanya ilçesinde termometrelerin 21 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı doldurdu. İlçede hava sıcaklığı 21 dereceye deniz suyu sıcaklığı ise 17 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajlarda aldı.
Sahile gelen vatandaşlardan bazısı ince kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de teknelerden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti.
Sahilde yürüyüş yapan ve güneşli havayı değerlendiren turistler, manzara karşısında bol bol fotoğraf çekti.
Plajda işletme sahibi Uğur Uysal, "2026 yılı turizm sezonu herkese hayırlı olsun. Alanya'da çok sert bir kış geçti. Güzel bir yazın bizi beklediğini umuyorum. Güneş güldüğü Alanya'mıza yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İşletmelerimizde ufak tefek tadilatlarımıza başladık'' dedi.