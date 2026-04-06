Antalya'nın Alanya ilçesinde termometrelerin 21 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı doldurdu. İlçede hava sıcaklığı 21 dereceye deniz suyu sıcaklığı ise 17 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajlarda aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sıcağı fırsat bilen kendini denize bıraktı: Alanya'da yaz erken başladı Alanya'da hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı'nı doldurdu. İlçede hava sıcaklığı 21, deniz suyu sıcaklığı ise 17 dereceye ulaştı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler plajlarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazıları teknelerden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti. Turistler sahilde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti ve bol bol manzaranın tadını çıkardı. Plaj işletmecileri yeni sezona hazırlık amacıyla tadilatlara başladı.

Sahile gelen vatandaşlardan bazısı ince kumların üzerinde güneşlenmeyi tercih ederken, kimi de teknelerden denize atlayarak serinlemeyi tercih etti.

Sahilde yürüyüş yapan ve güneşli havayı değerlendiren turistler, manzara karşısında bol bol fotoğraf çekti.

İŞLETMELERDEN YENİ SEZONA HAZIRLIK

Plajda işletme sahibi Uğur Uysal, "2026 yılı turizm sezonu herkese hayırlı olsun. Alanya'da çok sert bir kış geçti. Güzel bir yazın bizi beklediğini umuyorum. Güneş güldüğü Alanya'mıza yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İşletmelerimizde ufak tefek tadilatlarımıza başladık'' dedi.