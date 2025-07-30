Sıcaktan bunalan köpeğin serinleme taktiği şaşırttı! İzleyenleri gülümsetti

Antalya'nın kavurucu yaz sıcaklarında serinlemenin yolunu bulan sevimli bir köpek, Muratpaşa ilçesindeki eski Sanayi Sitesi'nde esnafın adeta maskotu haline geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir oto yıkamacıyı mesken tutan minik dost, her iki saatte bir dükkana uğrayarak serin suyun keyfini çıkarıyor.

Çalışanların araçları yıkadıkları sırada köpeği de üzerine su tutarak serinlettiği anlar, izleyenleri tebessüm ettiriyor. Serinlemenin yanı sıra suyu da içen köpek görenleri tebessüm ettiriyor.

"BİR ARACI YIKIYORUZ, BİR ONU"

Oto yıkamacıda çalışanı Selim Öner, köpeğin sanayinin maskotu haline geldiğini belirterek, "Sıcak havadan bunalınca her iki saatte bir yanımıza geliyor. Bizim de onu ıslatmak hoşumuza gidiyor. Bir aracı yıkıyoruz, bir onu. Hem yıkanıyor hem suyu içiyor. Yıkandıktan sonra çimlere gidip uzanıyor. Bir tane daha arkadaşı var, onu da yanında getiriyor. Arabayı yıkamaya başladığımızda suyun sesini duyunca o da geliyor. Boş oturduğumuzda gelmiyor. Gün boyunca altı defa geliyor. Biz sayıyoruz artık, saatlerini biliyoruz" dedi.

Vatandaşlara da seslenen Öner, diğer köpeklerin de düşünülmesi gerektiğini ve sokaklara en azından bir kap su bırakılması gerektiğini söyledi.