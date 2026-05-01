Gündem
Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

Son dönemde artan silahlı saldırı olayları sonrası bireysel silahlanmaya karşı denetimlerin sıkılaşması gündemde... Planlanan yeni düzenleme ile silah sahiplerine periyodik psikolojik test ve evde güvenli kasa mecburiyeti getirilmesi planlanıyor. Amaç ise özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini tamamen ortadan kaldırmak.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 10:52

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve kamuoyunu sarsan saldırının, birinci sınıf emniyet müdürüne ait ruhsatlı silahlarla gerçekleştirilmesi, silah ruhsatı sistemiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve kamuoyunu sarsan okul saldırısının ardından, ruhsatlı silahlarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı belirtiliyor.
Ruhsatlı silah sahiplerine yönelik, silahların kilitli özel kasalarda saklanmasını zorunlu hale getiren yükümlülükler getirilmesi hedefleniyor.
Mevcut 5 yıllık denetim süresinin yıla düşürülmesi de seçenekler arasında yer alıyor.
Ruhsat başvurusu yapacak kişilere belirli aralıklarla psikolojik testler yapılması gündeme alınmış durumda.
Hukukçu Caner Yenidünya, güvenli saklama şartının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Avrupa ve ABD'deki benzer düzenlemelere dikkat çekti.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulislerde konuyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı yapıldığı dair bilgiler dolaşıyor. Üzerinde çalışılan taslakta; ruhsatlı silah sahiplerine yönelik önemli yükümlülükler getirilecek.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

SİLAHLAR GELİŞİGÜZEL ORTADA BIRAKILAMAYACAK

Silahların evde gelişigüzel değil, güvenlikli ve kilitli özel kasalarda saklanmasının zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor. Amaç ise özellikle çocukların ve yetkisiz kişilerin silahlara erişimini tamamen ortadan kaldırmak.

5 YILLIK DENETİM 1'E DÜŞÜRÜLECEK

Düzenleme yalnızca saklama koşullarıyla sınırlı değil. Halihazırda 5 yılda bir yapılan denetimlerin yetersiz kaldığı değerlendirilirken, bu sürenin yılda bire düşürülmesi de masadaki seçenekler arasında. Böylece ruhsat sahiplerinin hem fiziksel hem de hukuki yükümlülüklerinin daha sıkı takip edilmesi hedefleniyor.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

BELİRLİ ARALIKLARLA PSİKOLOJİK TESTLER YAPILACAK

Mevcut sistemde ruhsat almak çoğu zaman silah bulundurmak için yeterli görülüyor. Ancak , eğitim ve psikolojik değerlendirme süreçlerinin sınırlı kalması eleştiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, ruhsat başvurusu yapacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi de gündeme alınmış durumda. Hazırlık aşamasındaki bu adımların, yaşanan olayların ardından kamu güvenliğini artırmaya dönük daha kapsamlı bir dönüşümün parçası olması bekleniyor.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

"SİLAH RUHSATLARINDA GÜVENLİ SAKLAMA ŞARTI HAYATİ ÖNEM TAŞIR"

Hukukçu Caner Yenidünya, evlerde bulundurulan ruhsatlı silahların, çocukların ve üçüncü kişilerin eline geçmemesinin ruhsat sahibinin temel yükümlülüğü olduğunu ancak bu yükümlülüğün nasıl yerine getirileceğinin ve kapsamının açık ve teknik kriterlerle belirlenmemiş olduğunu söyledi.

Yenidünya, 6136 sayılı Kanun’da silahın muhafazasındaki ihmal ve kusur sonucu başkaları tarafından suç işlenmesi veya intihar girişimi yaşanması halinde ruhsatın geri alınacağının düzenlendiğini belirterek, “Bu hüküm, muhafazaya ilişkin açık ve teknik bir standart öngörmemekle birlikte, ruhsat sahibinin silahın muhafazasında özen yükümlülüğünün varlığını ortaya koyar. Silah ruhsatlarında güvenli saklama şartı hayati önem taşır” dedi.

Silah ruhsatlarına yeni düzenleme yolda! Özel kasa şartı geliyor: Psikolojik testler de sıklaşacak

ABD ÖRNEĞİ

Mukayeseli hukukta, ruhsat öncesi denetimin bir parçası olarak güvenli saklama alanlarının kontrol edildiğini kaydeden Yenidünya, “Özellikle Avrupa ülkelerinde, silah ruhsatı verilmesinin ön şartlarından biri olarak güvenli saklama alanlarının varlığı aranmakta ve bu husus idari denetime tabi tutulmakta. ABD’de de çocukların silahlara erişimini sınırlayan yükümlülükler bulunuyor. Massachusetts eyaletinde silahların kilitli bir kasada, dolapta muhafaza edilmesi veya mekanik bir kilitleme cihazı ile güvenlik altına alınması zorunlu. Bu tür düzenlemeler, silah sahibinin dikkat ve özen yükümlülüğünü somutlaştırmakta, cezai sorumluluğun öngörülebilirliğini artırmakta” diye konuştu.

