Sinan Ateş duruşmasında dördüncü gün! Ayşe Ateş bugün ifade verecek

04 Temmuz 2024 09:22 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:49

Canlı Anlatım Özeti ÖZGÜR ÖZEL: BU MIZRAK BU ÇUVALA ARTIK SIĞMAZ

AYŞE ATEŞ: BUGÜN HİÇBİR İSMİ PAS GEÇMEDEN BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM

DURUŞMADA DÖRDÜNCÜ GÜN

ÜCÜNCÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

İKİNCİ DURUŞMASINDA NELER OLDU?

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

04.07.2024 10:40

ÖZGÜR ÖZEL: BU MIZRAK BU ÇUVALA ARTIK SIĞMAZ

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sercan Hamşıoğlu ile milletvekilleri Metin Ergun ve Yavuz Aydın, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Açıklamalarda bulunan CHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Bu mızrak bu çuvala artık sığmaz. (Hükümet çağrı) Partinizi ve ittifakınızı bu çürümüşlerden kurtarmak için çürümüşleri o sepetten çıkarın. Çürümüşleri ayıklayın ve bu yükten hepiniz kurtulun. Milletin vicdanında çok olumsuz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu iş bir vicdan meselesidir. Burada siyasi bir hesap yapıyorsanız da vicdanız olanlar vicdansızları her zaman yener. Sinan Ateş'in ailesi "Dost bildiklerimiz düşman, düşman bildiklerimiz dostmuş" diyor"

04.07.2024 09:15

AYŞE ATEŞ: BUGÜN HİÇBİR İSMİ PAS GEÇMEDEN BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mahkemede ifade vermeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Saçma sapan zırvalarla bizi üç gündür oyalıyorlar" diyen Ateş, "Bugün canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum, ölürsem de benimle gitmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

04.07.2024 09:00

DURUŞMADA DÖRDÜNCÜ GÜN

Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada bugün dördüncü gün. Kritik sanıkların savunmasına devam ediliyor.

04.07.2024 08:55

ÜCÜNCÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Dün gerçekleşen üçüncü duruşmada 22 sanığın savunası alındı. Duruşmanın başında mahkeme başkanı siyasilerin duruşma düzenini bozması durumunda bunun 'siyasi bir müdahale' olarak kabul edileceğini belirtmişti. Sanıklardan Doğukan Çep, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerine atıfta bulunarak "Buradayım” diye seslendi. Ayrıca tetikçi Eray Özyağcı'nın avukatı Ziynettin Aktürk, Ateş'in arkadaşlarını suçladı. Aktürk, Ateş’in kafasına sıkılan merminin bu kişilerin silahından çıkmış olduğunu öne sürdü.

04.07.2024 08:50

İKİNCİ DURUŞMASINDA NELER OLDU?

Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması da dün tamamlandı. Duruşmanın ilk gününde cinayetin tetikçisi Eray Özyağci ve azmettiricisi Doğukan Çep savunma yapmıştı. Dün ise tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak kendini savundu.

Çolak, Ankara’ya Özyağci ile birlikte gideceklerinden haberi olmadığını iddia etti. Duruşmanın devamında davanın tutuklularından avukat Serdar Öktem ve mahkeme başkanı ile Ateş’in avukatları arasında cep telefonu şifresi diyaloğu yaşandı. Mahkeme başkanı, Öktem’e henüz incelemesi yapılamayan cep telefonunun şifresini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Öktem hatırlamadığını söyledi. Serdar Öktem’in savunması sırasında, duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

04.07.2024 08:45

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 1 Temmuz'da görüldü. Duruşmayı siyasiler de takip ederken 22 sanık hakim karşısına çıktı. İlk gün görülen duruşmada 8 sanık savunma yaptı. Tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini aktardı. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum” dedi.

Özyağci’nin ardından Doğukan Çep savunmasını yaptı. Çep ise “Evet, ben azmettirdim. Planı ben yaptım ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim" ifadelerini kullandı.

Yer: Ankara