Sinan Ateş davasında ikinci gün! Mustafa Ensar Aykal dahil 14 kişi savunma yapacak

02 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:43

Canlı Anlatım Özeti 14 SANIK SAVUNMA YAPACAK

SİNAN ATEŞ DAVASINDA İKİNCİ GÜN

DURUŞMANIN İLK GÜNÜNÜNDE NE OLMUŞTU?

02.07.2024 09:15

14 SANIK SAVUNMA YAPACAK

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın bugün görülecek duruşmasında; 14 sanık savunma yapacak. Sanıklar arasında dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal da var. Aykal’ın Ateş’in adresini verdiğine yönelik iddialar, iddianamede bulunuyor.

02.07.2024 09:00

SİNAN ATEŞ DAVASINDA İKİNCİ GÜN

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci oturumu bugün gerçekleştirilecek.

02.07.2024 08:45

DURUŞMANIN İLK GÜNÜNÜNDE NE OLMUŞTU?

Dün, davanın 22 sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayetin tetikçisi ve azmettiricisinin de bulunduğu 8 sanık savunma yaptı.

Savunma yapan tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için geldiğini belirtmişti. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum" ifadelerini kullandı.

Cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep ise suçlamaları kabul edip, “Evet ben azmettirdim” dedi. Cinayetin planının kendisi tarafından yapıldığını itiraf eden Çep, “Ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdi.” diye konuştu.

Yer: Ankara