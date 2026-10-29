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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:52

Sinem Dedetaş hakkında yeni karar

Son dakika haberi: Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yen bir gelişme yaşandı. Dedetaş'a ev hapsi şeklinde tahliye kararı verildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Sinem Dedetaş hakkında yeni karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:52

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın tahliyesine karar verildi. Dedetaş hakkındaki adli kontrol süreci ev hapsi şeklinde devam edecek.

HABERİN ÖZETİ

Sinem Dedetaş hakkında yeni karar

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın ev hapsi adli kontrolüyle tahliyesine karar verildi.
Dedetaş hakkındaki adli kontrol süreci ev hapsi şeklinde devam edecek.
Yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Dedetaş'ın avukatları tutukluluk kararına itirazda bulunmuştu.
Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla 29 Temmuz'da gözaltına alınıp 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.
Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan Dedetaş'ın avukatlarının geçen günlerde tutukluluk kararına itirazda bulunduklarını öğrenildi.

Sinem Dedetaş hakkında yeni karar

NE OLMUŞTU?

Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 29 Temmuz günü gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırıldı.

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