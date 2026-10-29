Sinem Dedetaş hakkında yeni karar

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İstanbul
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın tahliyesine karar verildi. Dedetaş hakkındaki adli kontrol süreci ev hapsi şeklinde devam edecek.
Yaklaşık 3 aydır tutuklu olan Dedetaş'ın avukatlarının geçen günlerde tutukluluk kararına itirazda bulunduklarını öğrenildi.
Dedetaş, belediyedeki yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 29 Temmuz günü gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Dedetaş, 31 Temmuz'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından görevden uzaklaştırıldı.