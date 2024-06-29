Sınır ötesinde teröre ağır darbe! 10 PKK'lı öldürüldü

29 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:02

MSB kaynaklarından 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

MSB kaynaklarından 3. Dünya Savaşı açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

Terörün kökü kuruyana kadar devam! MSB duyurdu

Terörün kökü kuruyana kadar devam! MSB duyurdu

MSB, Atatürk'ün orijinal imzasını yayımladı: Bilinenden çok farklı

MSB, Atatürk'ün orijinal imzasını yayımladı: Bilinenden çok farklı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MÜCADELE ETKİN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."