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Sınır ötesinde teröre ağır darbe! 10 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:02

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MÜCADELE ETKİN ŞEKİLDE SÜRÜYOR

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: tgrthaber.com
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