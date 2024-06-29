Sınır ötesinde teröre ağır darbe! 10 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:02
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MÜCADELE ETKİN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kaynak: tgrthaber.com