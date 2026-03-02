İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı'nda bölgesel savaşın başladığı ortamda Türkiye'nin önlemleri masaya yatırıldı.

HABERİN ÖZETİ Sınırda alarm zirvesi: Bakan Çiftçi başkanlığında önlemler masaya yatırıldı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, bölgesel savaş ortamında Türkiye'nin sınır güvenliği önlemleri ve düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar, acil eylem planları ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü belirtti. Toplantıya Van, Iğdır, Hakkari ve Ağrı valileri video konferans sistemi ile katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

ACİL EYLEM PLANLARI, KRİZ SENARYOLARI ELE ALINDI

Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar, acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıklarının detaylı olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti. Toplantıya, Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."