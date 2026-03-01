Suriyelilere yaşlılık maaşı veriliyor iddiası! DMM jet yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "65 yaşında Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilere ve diğer uyruklulara doğrudan yaşlılık maaşı bağlandığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu yönde herhangi bir ödeme veya otomatik maaş bağlama uygulaması bulunmamaktadır. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur"

https://x.com/dmmiletisim/status/2028115558332338407