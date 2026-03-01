Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Türkiye-İran sınırında "80 bin mayın" iddiasına DMM’den açıklama: 'Manipülatif içeriklere itibar etmeyin'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye-İran sınır hattındaki mayınların temizlendiği yönündeki iddiaların manipülatif olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada sınır güvenliğinin "en ileri teknolojiyle" sağlandığı vurgulandı.

Türkiye-İran sınırında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 22:04

Sosyal medyada yayılan "Türkiye-İran sınırındaki 80 bin mayın temizlendi" paylaşımları üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı. İddiaların kamuoyunda yanlış bir güvenlik algısı oluşturmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, sınır güvenliğinin ileri seviye teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü açıklandı.

Türkiye-İran sınırında "80 bin mayın" iddiasına DMM’den açıklama: 'Manipülatif içeriklere itibar etmeyin'

"HUDUT GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN MANİPÜLATİF İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİN"

'den yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddiası içermektedir.

Türkiye’nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2028174577353023719?s=20

