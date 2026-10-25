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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:03

Sinop'ta 91 yaşındaki kadına şiddet iddiası: Gözaltına alınan hemşire hakkında karar verildi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki yaşlı kadına hemşire tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan hemşire, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Sinop'ta 91 yaşındaki kadına şiddet iddiası: Gözaltına alınan hemşire hakkında karar verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 17:03

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nin palyatif ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki H.A'nın yakınları, hastanın ünitede görevli bir hemşireden şiddet gördüğünü iddia ederek görevli hakkında şikayetçi oldu.

HEMŞİRE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hemşire E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sinop'ta 91 yaşındaki kadına şiddet iddiası: Gözaltına alınan hemşire hakkında karar verildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.B. tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

YÜZÜNDEKİ YARALARI GÖREN YAKINLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sinop Atatürk Devlet Hastanesi palyatif ünitesinde tedavi gören bir hastamızın yüzünde yaraların bulunduğunun bildirilmesi üzerine derhal adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#hemşire
#İl Sağlık Müdürlüğü
#Sinop Atatürk Devlet Hastanesi
#H.a.
#E.b.
#Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı
#Palyatif Ünite
#Gündem
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