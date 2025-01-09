Şirin Elmas'ın katili Mustafa Örün hakim karşısında!

09 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:27

İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi Feriköy Mezarlığı'na götürüp katleden kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, bugün hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Şişli'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunmuştu. Kahreden olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığa girdiğini tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün, cinayeti itiraf etti. Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

ŞİRİN'İN KATİLİ BUGÜN HESAP VERECEK

6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin katili Mustafa Örün, bugün adalet önünde hesap verecek. Mustafa Örün bugün saat 10.00'da Hakim karşısına çıkacak.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Öte yandan hazırlanan iddianamede sanık Mustafa Örün'ün, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.