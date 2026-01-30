Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Şirket hesapları üzerinden vurgun! DMCFX.com operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

DMCFX.com üzerinden izinsiz kaldıraçlı işlemler yapılarak yetkisiz aracılık faaliyeti yürütüldüğü ve 2020-2022 yılları arasında organize şekilde haksız kazanç sağlandığının tespit edildi. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şirket hesapları üzerinden vurgun! DMCFX.com operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 09:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı başvurusu sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlerin banka hesapları kullandırılmak suretiyle izinsiz bir şekilde kaldıraçlı alım satım yapıldığı, Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz aracılık faaliyeti gerçekleştirildiği, 2020-2022 yılları arasında kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı cinsten para transferi yapılarak organize şekilde menfaat sağlandığı iddia edildi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında suça iştirak ettikleri öne sürülen 34 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçlarından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD basını duyurdu! Orta Doğu'da tansiyon iyice yükseliyor: Trump bir muhribi daha bölgeye gönderdi
'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.