TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!

Hatay’daki asrın felaketinde annesini yitiren Beliz Aydın, dondurucu soğukta kendisini ısıtan askeri parkayı üç yıl boyunca sakladı. O parkanın sahibi Emekli Albay Raşit Çelik’e ulaşan genç kızın görüntülü görüşmesi, “O mont benim değil, devletin” sözleriyle Türkiye’yi duygulandırdı. İşte detaylar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
09:28
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
09:28

Hatay'da binlerce can kaybına yol açan asrın felaketinde, Antakya’daki enkazdan 13. saatte çıkarılan Beliz Aydın’ın yıllardır sakladığı anlamlı emanet, duygu yüklü bir kavuşmayla sonuçlandı. Depremde annesi Betül Günyaşar’ı kaybeden ve iki bacağı ampute edilen ağabeyi Abdurrahman ile hayata tutunmaya çalışan 19 yaşındaki Beliz, o dondurucu soğukta kendisini kurtaran askerin üşümesin diye verdiği parkayı üç yıl boyunca özenle muhafaza etti; İhlas Haber Ajansı’nın haberiyle yankı bulan bu vefa hikayesi sayesinde parkanın sahibi olan Emekli Albay Raşit Çelik’e ulaşıldı. Telefonla gerçekleşen ve gözyaşlarının sel olduğu görüşmede, Emekli Albay Çelik’in gurur verici sözleri yüreklere dokunurken, felaketin karanlığında bir askerin merhameti ile genç bir kızın sadakati yıllar sonra bu anlamlı buluşmada birleşti.

'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!

"BEN, SEN KENDİNİ YALNIZ HİSSETME DİYE ‘GELİP, TEKRAR MONTU SENDEN ALACAĞIM' DEMİŞTİM"

Deprem günü Beliz ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Emekli Albay Çelik, "Seni böyle görünce çok mutlu oldum. Ben montu sana verirken kardeşin ve anneni arabamıza koyduk, babanda geldi bizle beraber. Tek başına kalmıştın, yabancı kişiler vardı ve sen bana ‘ben bunları tanımıyorum' demiştin. Bende, sen yalnızlık hissetme diye ‘Gelip, tekrar montu senden alacağım' demiştim. Hatıralar bazen böyle kötü zamanlarda oluşuyor, o gün çok kötü bir gündü. Biz askerimizle beraber çok yerde görev yaptık, o anda orada kimse yoktu ve çok karanlıktı. Umarım, mont seni sıcak tutmuştur. Ben daha sonra geri geldim, gelmekte çok zordu. Askerlerimizle bir çok yere uğramak zorunda kaldık. Oradakilere sorduğum zaman, akrabalarının seni götürdüğünü söylemişlerdi bana. Annene çok üzüldüm, ağabeyinde en azından yaşıyor ve ona sevindim. Annene Allah rahmet eylesin, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Orada senin gibi bir çok insan vardı, bir çoğunun hayatı söndü ve bir çoğunun hayatı devam etti. Çok şükür ağabeyin kurtuldu, sen kurtuldun ve biz çok sevindik. Ağabeyine çok selam söyle, oda o anları gördü. Zor anlardı, gerçekten çok zor anlardı" dedi.

'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!

"O MONT SENDE BİR HATIRA OLARAK KALSIN"

Emekli Albay Çelik, depremin 1.gününde Türkiye Cumhuriyet Devleti adına Hatay'da olduklarını ve Beliz'e verdiği montun asıl sahibinin millet olduğunu ifade ederek "Bir şey yapmak gerekiyordu, bizde bir şey yapmaya çalışıyorduk. Devletimiz adına oradaydık, devletimiz sizinle beraber olsun diye biz oradaydık. O montta devletimizin bir montu, benim değil. Milletimizin montuydu, milletimize geri verdik ve bunu böyle algılamanı istiyorum, benim şahsi montum değil. O mont artık sende kalsın, asıl sahibi milletimiz ve sizlersiniz. O mont sende bir hatıra olarak kalsın, çok iyi bir hatıra değil ama devletimizin yanında olduğunun bir göstergesi olsun senin açından onu isterim. Seni almışlardı, eğer seni orada tek başına görsem daha çok üzülürdüm. En azından o gün güvenli bir yere gitmen beni sevindirmişti. Kendine çok dikkat et" ifadelerini kullandı.

'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!

"O MONT BENİ GERÇEKTEN GÜVENDE HİSSETTİRDİ, KENDİMİ ÇOK GÜVENDE HİSSETMİŞTİM"

Emekli Albay Çelik tarafından verilen montla kendisini yalnız hissetmediğini söyleyen Beliz Aydın, "Bende sizi gördüğüme mutlu oldum. Montu hala saklıyorum. Siz gittikten sonra dayım geldi, ben gitmek istemiyorum dedim. Annemleri bekleyeceğim dedim ama orada tek başıma durmamı istemediler. Ben size çok ulaşmak istedim. Çok teşekkür etmek istedim, ben geri vermek için sizi bekliyordum ve hep sakladım, montu. Ogün gerçekten, kendimi yalnız hissetmemiştim. O mont beni gerçekten güvende hissettirdi, kendimi çok güvende hissetmiştim. Bende annemin en yakın arkadaşı Çilem teyzemin vasıtasıyla sizlere ulaştım, onlarla da tanışmanızı isterim" dedi.

'Asrın Felaketinde' saklanan emanet: 'Üşümesin' diye montunu veren Albay ile Beliz’in duygusal görüşmesi!
#Gündem
YORUM YAZ
TGRT Haber
