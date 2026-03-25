Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yaptı: İmamoğlu sordu 'Hayır' dedi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşması kapsamında savunma yaptı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun yönelttiği soruya Şahan cevap verdi. Duruşma yarın çapraz sorguyla devam edecek.

GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 00:18
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 00:21

' Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının dokuzuncu oturumunda görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz alarak "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beraber görev yaptığımız dönemde size herhangi bir usulsüz, hukuksuz veya menfaat odaklı bir talep ya da öneride bulunan bir görev anlayışında bulundum mu" dedi. Şahan ise soruya "Hayır olmadı başkanım" şeklinde yanıtladı.

RESUL EMRAH ŞAHAN SAVUNMA YAPTI


'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının dokuzuncu oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan verilen aranın ardından savunmasına devam etti.
Şahan hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında yer aldığı belirtilmişti. İddianamede Şahan'ın, örgütün 'ndeki yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı açıklanmıştı. Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez ‘rüşvet alma' 2 kez ‘irtikap', ‘kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi', ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede 40. eylem olarak adlandırılan olayda müşteki Mehmet Torunlar'ın, belediyenin şifahi izniyle Torun Center'ın 9 katında tadilat yaptıktan sonra Şişli Belediyesi tarafından izinsiz tadilat işlemleri nedeniyle yüklü para cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti. Eylemde Resul Emrah Şahan'ın rüşvet istenilmesi taleplerini Adem Altıntaş üzerinden ilgililere ilettiği, Altıntaş'ın müşteki tarafına yönlendirildiği ve 10 milyon dolar karşılığında tadilat izni verileceğini belirttiği, ancak bu talebin kabul edilmediği açıklanmıştı. Talebin daha sonra 5 milyon dolara indirildiği ancak müştekinin hiçbir talebi kabul etmeyeceğini belirtmesi üzerine haklarında idari para cezasının uygulandığı iddianamede kaydedilmişti.

İMAMOĞLU DURUŞMADA SÖZ ALDI

Şahan 40. eyleme karşı savunmasında, "Bu olayda konu tamamen mevzuata aykırı bir talep ve bizim bu talebe karşı sergilediğimiz yasal duruştur. Firma, imar mevzuatına aykırı bir tadilat yapmak istiyor, belediye ekiplerimiz de bunu tespit ederek yasal tarifeye uygun cezai işlem uyguluyor. Bu aykırılık giderildiğinde ise ceza otomatik olarak düşüyor. Peki, firma bizden ne istiyor? Firma bize gelip, 17. ve 25. katlar arasındaki taşıyıcı unsurları birleştirerek mekan genişletmek istediğini söylüyor. Firma, bir yere kiralamak için anlaştığı 11 bin 916 metrekarelik devasa bir alanı kapsayan bu esaslı tadilatı hızlıca bitirmek istiyor. Biz ise 'bir dakika, bu yapılamaz' diyoruz. Çünkü bu müdahale sadece binanın değil, kentin ve Şişli'nin deprem güvenliğini, yani stratejik güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. 11 Haziran 2024 tarihinde, yapmak istediği işlemi anlatan bir 'basit tadilat' başvurusunda bulunuyor. Biz de 27 Haziran'da diyoruz ki 'bu iş böyle olmaz. Bu, binanın ana mimari ve statik projesini etkileyen nitelikli bir tadilattır dolayısıyla esaslı tadilat izni gerektirir, basit tadilat kapsamına girmez.' Basit tadilat dediğiniz boya, badana ve tesisat gibi işlerdir. Oysa burada bağımsız birim geliştiriyorsunuz. Sanki bu cevabı hiç almamış gibi, bir ay sonra 19 Temmuz'da aynı dilekçeyi tekrar veriyor. Müdürlük, 8 Ağustos'ta aynı cevabı yineleyerek geri çeviriyor. Yöneticisi yine geliyor ve üçüncü kez aynı dilekçeyi veriyor. 11 Eylül'de yine aynı yanıtı veriyoruz Dördüncü dilekçe 17 Eylül 2024 tarihinde geliyor. Bu sefer diyorlar ki 'Taleplerimizin ruhsata tabi olduğunu öğrendiğimiz için bu tadilat isteğimizden vazgeçiyoruz, sadece basit onarım izni istiyoruz.' Biz de buna onay veriyoruz. İşte asıl konu burada başlıyor. İsnat edilen suç ne? 'Bana basit tamir tadilat onayı verdi, ben de bu onay arkasına sığınıp esaslı tadilatı gizlice yapacağım' deniliyor. Böyle bir usulsüzlüğe izin verilebilir mi? Belediye başkanı yap dese bile tek bir memur o evraka imza atmaz. Üzerimizde bu kadar denetim ve teftiş baskısı varken, müdürün dilekçeyi alıp 'tamam, görmezden geliyorum, sen esaslı tadilatını yap' demesi mümkün mü? Aksine müdürümüz, ‘İmar Kanunu uyarınca, eğer ruhsata aykırı bir işlem yaparsan yasal süreci başlatırım, ceza keserim' diyerek onay veriyor. Başvuruyorlar, reddediyoruz usulsüzlük yapıyorlar, ceza kesiyoruz. Ama tutuklanan Resul Emrah Şahan" dedi.
Öte yandan Şahan'ın savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu duruşmada söz alarak "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak beraber görev yaptığımız dönemde size herhangi bir usulsüz, hukuksuz veya menfaat odaklı bir talep ya da öneride bulunan bir görev anlayışında bulundum mu" dedi. Şahan ise soruya "Hayır olmadı başkanım" şeklinde cevap verdi. Resul Emrah Şahan'ın cevabının ardından İmamoğlu, "Sevgili Emrah Başkanım, seni Allah korusun" dedi.
Duruşma Resul Emrah Şahan'ın çapraz sorgusu ile devam edilmek üzere yarına ertelendi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İDDİALARA CEVAP

İstanbul Valiliği, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında yargılanan görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, mahkemede ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın yargılandığı davada ileri sürdüğü iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, yargılandığı mahkemede ileri sürdüğü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların tamamı çarpıtma niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.

Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bahse konu arsanın Bulgar Vakfına ait olduğu belirtilen açıklamada, Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında 2006 yılında kat karşılığı usulüyle inşaat sözleşmesi imzalandığı, Taş Yapı'nın, arsaya 72 katlı bir inşaat için Şişli Belediyesinden gerekli izinleri aldığı ve belediyenin de 2008 yılında avan projeyi onayladığı aktarıldı.

