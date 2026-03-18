İBB davasında 7'nci gün! Duruşmalarda neler yaşandı?

Yüzyılın yolsuzluk davası, ilk hafta yaşanan gerginliklerin ardından 6'ncı duruşma sakin geçti. Dünkü duruşmasında her sanığın sadece birinci ve ikinci derece birer yakını duruşma salonuna alındı.
4 tutuklu sanığın savunma yaptığı duruşmada, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, Genel Müdürü Ali Sukas'ı işaret etti. Polat, "Ali Sukas'ın yanına çantalarla giren insanları gördüm. ama çantalarda ne olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 107'si tutuklu toplam 407 sanıklı "Yüzyılın Yolsuzluk Davası" ikinci haftasında devam ediyor. Bugün tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 7'nci günü...
Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” davasının ilk duruşmaları tartışmalarla geçti. İlk 4 günler tartışmalardan dolayı sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi.
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.