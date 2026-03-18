Yüzyılın yolsuzluk davası, ilk hafta yaşanan gerginliklerin ardından 6'ncı duruşma sakin geçti. Dünkü duruşmasında her sanığın sadece birinci ve ikinci derece birer yakını duruşma salonuna alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İBB davasında 7'nci gün! Duruşmalarda neler yaşandı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen ve 'Yüzyılın Yolsuzluk Davası' olarak adlandırılan davada 6. duruşma sakin geçti ve tutuklu sanık Ümit Polat, Genel Müdür Ali Sukas'ı işaret ederek çantalarla giriş çıkış yapanları gördüğünü ancak içindekileri bilmediğini söyledi. Davada 107'si tutuklu toplam 407 sanık bulunuyor. İlk hafta tartışmalar nedeniyle sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi. Ekrem İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor. Ekrem İmamoğlu için toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 6. duruşmaya her sanığın sadece birinci ve ikinci derece birer yakını katılabildi.

4 tutuklu sanığın savunma yaptığı duruşmada, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat, Genel Müdürü Ali Sukas'ı işaret etti. Polat, "Ali Sukas'ın yanına çantalarla giren insanları gördüm. ama çantalarda ne olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

İBB DAVASINDA 7'NCİ GÜN

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 107'si tutuklu toplam 407 sanıklı "Yüzyılın Yolsuzluk Davası" ikinci haftasında devam ediyor. Bugün tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 7'nci günü...

İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

İLK HAFTA TARTIŞMALARLA GEÇTİ

Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” davasının ilk duruşmaları tartışmalarla geçti. İlk 4 günler tartışmalardan dolayı sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.