Sivas'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Güneykaya köyü ve Kalkım beldesi arası oldu.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki öğrenci servisi, köylerden aldığı öğrencileri Şehit Sinan Göktaş Anadolu Lisesi ve Güneykaya İlk ve Ortaokulu'na taşırken yoldaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Feci kazada sürücü ile serviste bulunan 13 öğrenci yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.