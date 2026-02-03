Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Sosyal medyada tanıştıkları genç kıza dehşeti yaşattılar! Kollarını kablo ile bağlayıp tecavüz ettiler

Hatay’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilere inanarak buluşmaya giden 21 yaşındaki genç kadın dehşeti yaşadı. Kollar kablolarla bağlayarak tecavüz edilen kadının parası ile cep telefonunu da gasp edildi. 2 sapık mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. ile tanıştı. 2 şahıs genç kıza buluşma teklifi yaparak yüz yüze de tanışmak istediklerini belirtti. Buluşmaya giden genç kadın adeta dehşet yaşadı.

Sosyal medyada tanıştıkları genç kıza dehşeti yaşattılar! Kollarını kablo ile bağlayıp tecavüz ettiler

KOLLARINI KABLOLARLA BAĞLADILAR

Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler. Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.

