Sivas’ta ortaokulda korku dolu anlar: Sınıflar tahliye edildi, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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İstanbul
Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrenci öksürük şikayeti yaşadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlmı öksürük şikâyeti bulunan 3 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Sınıflar tedbiren boşaltılırken, itfaiye ekipleri de bölgede inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.