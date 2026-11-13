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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
13.11.2026
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:08

Sivas’ta ortaokulda korku dolu anlar: Sınıflar tahliye edildi, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sivas Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu yayılan kimyasal koku paniğe yol açtı. Öksürük şikayeti yaşayan 3 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, okul tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Sivas’ta ortaokulda korku dolu anlar: Sınıflar tahliye edildi, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 00:08

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrenci öksürük şikayeti yaşadı.

3 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlmı öksürük şikâyeti bulunan 3 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Sivas’ta ortaokulda korku dolu anlar: Sınıflar tahliye edildi, 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SINIFLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sınıflar tedbiren boşaltılırken, itfaiye ekipleri de bölgede inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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#çamaşır suyu
#öğrenciler
#Kimyasal Gaz
#Tuz Ruhu
#Başöğretmen Atatürk Ortaokulu
#Gündem
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