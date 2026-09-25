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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:04

Okulda 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir okulda 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı. Olay sonrası öğrencinin babası gözaltına alınırken ifadeleri ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Okulda 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 17:04

Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısı gündemdeki yerini korurken Mersin’de şüpheli bir olay yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Okulda 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de bir ilkokulda 1. sınıf öğrencisinin çantasında ruhsatlı tabanca bulunması üzerine öğrencinin babası gözaltına alındı.
Olay, Akşemsettin Mahallesi'ndeki Pakize Bayraktar İlkokulu'nda İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmenin A.E. (7) isimli öğrencinin çantasında tabanca fark etmesiyle ortaya çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine okula gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
Silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı.
Baba R.E., silahın kendisine ait ruhsatlı olduğunu, oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve unuttuğunu belirtti.
Çantasında tabanca bulunan öğrenci A.E. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayın ardından Tarsus Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü okula gelerek bilgi aldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

TABANCAYI FARK ETTİLER

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde İstiklal Marşı töreni sırasında bir öğretmen, 1. sınıf öğrencisi A.E.'nin (7) çantasında tabanca bulunduğunu fark etti. Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, çantadaki tabancayla ilgili inceleme başlattı.

‘’OĞLUMUN ÇANTASINDA UNUTTUM’’

Olayla ilgili silahın sahibi olduğu belirtilen öğrencinin babası R.E. gözaltına alındı. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen R.E.'nin emniyetteki ifadesinde, tabancanın kendisine ait ruhsatlı silah olduğunu, silahı oğlunun çantasına kendisinin koyduğunu ve daha sonra çantada unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Çantasında tabanca bulunan 7 yaşındaki A.E. ise işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayın ardından Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu okula gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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