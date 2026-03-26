Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Siyah Şapkalı Hacker' çetesi çökertildi! 19 milyon kişinin tüm bilgilerini çalmışlar: Instagram, Facebook ve e-posta şifreleri ellerinde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini ele geçiren “Black Hat Hacker” (Siyah Şapkalı Hacker) çetesine yönelik operasyonun düğmesine bastı. G. C. G. liderliğindeki çetenin eylemlerinin Türkiye ile sınırlı kalmadığı uluslararası boyutta büyük bir siber vurgun olduğu belirlendi. Operasyonun detayları şaşkına çevirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 09:06

İstanbul'da dev siber operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Siyah Şapkalı Hacker" (Black Hat Hacker) olarak tanımlayan suç örgütü için düğmeye bastı. Çetenin Facebook’un veritabanına sızarak tam 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği ortaya çıktı. Çetenin yalnızca bunla kalmayıp 10 binden fazla kişinin Instagram ve e-posta şifrelerini depoladığı öğrenildi.

ULUSLARARASI SİBER VURGUN

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün faaliyet alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştı. Örgütün gerçekleştirdiği tespit edilen eylemler arasında banka soygunları da yer aldı. Zanlıların yurt dışında bulunan özellikle Volksbanken ve Kaaseler Sparkasse bankalardaki "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, ayrıca kart kopyalama işlemleri yaptıkları belirlendi.

19 MLYON KİŞİNİN VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siber çetenin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini çalan çetenin, "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panelleri oluşturduğu ve bu verileri ücret karşılığında sattığı ortaya çıktı.

SİGORTA ŞİRKETİNİN SİSTEMİNDEN VERİ ÇEKMİŞLER

Şebekenin bir sigorta şirketinin sistemine girdiği, 5 bin 500 adet kaza poliçesi çaldığı, ayrıca, güvenlik kontrolü için elinde kimlik tutarak fotoğraf çektiren yerli ve yabancı kişilerin bu görsellerini ele geçirip Telegram üzerinden pazarladıkları saptandı.

EĞİTİM VİDEOSU BİLE ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin suç işleme yöntemlerini kart kopyalama, Facebook'a sızma gibi uygulamalı eğitim videoları çekerek kayıt altına aldıkları ve çok sayıda casus yazılım kullandıkları görüldü.

KonuDetay
Operasyonun Adıİstanbul'da Dev Siber Operasyonu
Soruşturmayı Yürüten Kurumİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu
Hedeflenen Suç Örgütü"Siyah Şapkalı Hacker" (Black Hat Hacker)
Çalınan Veriler (Facebook)19 Milyon 800 Bin Kişiye Ait Kişisel Veri
Çalınan Veriler (Instagram ve E-posta)10 Bin 768 Kişiye Ait Kullanıcı Adı ve Şifre
Suç Örgütünün Faaliyet AlanıUluslararası (Türkiye ile sınırlı değil)
Tespit Edilen EylemlerBanka Soygunları, "Uyuyan Hesap"lardan Bilişim Hırsızlığı, Kart Kopyalama
Hedeflenen Bankalar (Örnek)Volksbanken, Kaaseler Sparkasse (Yurt Dışında)
Ek Veri SızıntılarıKamu Kurumlarının Veri Tabanları
Oluşturulan Özel Paneller"Avatar", "Sor Gelsin" (Veri Satışı İçin)
Sigorta Şirketiyle İlgili Çalıntılar5 Bin 500 Adet Kaza Poliçesi, Kimlikli Fotoğraflar (Telegram'da Satış)
Suç Yöntemleri EğitimleriKart Kopyalama, Facebook'a Sızma gibi Uygulamalı Eğitim Videoları Çekilmiş
Kullanılan TeknolojilerÇok Sayıda Casus Yazılım, Zoom (Toplantı ve Organizasyon), Yasa Dışı IPTV Platformu Kurma Girişimi
Ele Geçirilen Dijital Deliller (Osman Yıldırım'ın Evinde)Harddiskler, Dijital Cihazlar
Dijital Deliller İçeriğiMilyonlarca Kişiye Ait Kişisel Veri Klasörleri, Suç Yöntemlerine Dair Eğitim Videoları, Swift İşlemleri ve Para Transferlerine İlişkin Dekontlar, WhatsApp Yazışmaları, Zoom Toplantı Kayıtları

DİJİTAL DELİLLER ELE VERDİ

Şüphelilerden Osman Yıldırım'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen harddiskler ve dijital cihazlar, suç örgütünün tüm çalışma sistemini gözler önüne serdi. El konulan materyallerde, Milyonlarca kişiye ait kişisel veri klasörleri, suç yöntemlerine dair eğitim videoları, Swift işlemleri ve para transferlerine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışmaları ve suç planlarının yapıldığı Zoom toplantı kayıtları yer aldı. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bir IPTV platformu kurmak üzere Zoom üzerinden organize oldukları ve siber dünyaya dair tüm teknik imkanları suç işlemek amacıyla kullandıkları belirtildi.

