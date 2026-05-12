Skandal başörtü düşmanlığı! Oruçlarını bozmaya çalıştı, kızı başörtülü diye işten çıkardı

İstanbul Beykoz'da dizi ve film platosu olarak kullanılan tarihi Beykoz Deri Fabrikası'nda görev yaptığı dönemde iş yeri hekimi olan Halil Şirin, ailesiyle katıldığı bir davetin ardından mobbinge maruz kaldığını ve kızlarının başörtülü olması gerekçesiyle haksız yere işten çıkarıldığını iddia etti.

BAŞÖRTÜSÜNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Şirin'in iddialarına göre, lojman bölgesine taşındıktan kısa bir süre sonra düzenlenen yemekli bir davete kızlarıyla birlikte katıldı. Ertesi gün kurum yöneticisi, tarihi Beykoz Deri Fabrikası Genel Müdürü Serpil Yıldırım'ın Şirin'in kızlarının başörtülü olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Daha sonrasında ise Şirin, "Artık burada doktor istemiyoruz" denilerek işten çıkarıldı.

Kurumda daha önce de dini değerlere yönelik benzer yaklaşımların sergilendiğini iddia eden Halil Şirin, bazı çalışanlara başörtüsü yerine bone zorunluluğu getirildiğini ve Ramazan ayında oruç tutan personele baskı yapıldığını öne sürdü. Kızlarının başörtülü olması gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini dile getiren Şirin; kararın ardından kurum yöneticilerine kişisel hak ve özgürlüklere saygı duyulması gerektiği yönünde tepki gösterdi.

"ORUÇLARINI BOZMALARI İÇİN BASKI YAPTI"

Yıldırım'ın çalışanlara mobbing uyguladığı iddialarına yer veren Şirin, "Tabii ki Serpil Yıldırım'ın dine karşı kin ve nefret tutumu ilk değil. Burada başörtülü çalışan arkadaşlar maalesef başörtü yerine boneyle çalıştırılmak zorunda bırakılıyor, boneleriyle çalıştırılıyor. Bunun dışında Ramazan ayında gücünün yettiği kimselere, özellikle yakınındaki yönetici arkadaşlarımıza maalesef oruçlarını bozmaları için baskı yaptı. Hatta bir yönetici arkadaşımız Ramazan'da ısrarla gelip arka arkaya üç kere çikolata ikramı yaptığını, normalde hayatta böyle bir şey yapmadığını ve rahat bir şekilde oruç tutamadığını ifade etti" dedi.

SKANDAL SÖZLER: MESCİDİNİZ YERİN DİBİNE BATSIN

Yıldırım'ın dine karşı tutumunun nefret odaklı olduğunu öne süren Şirin, "Odamda Serpil Yıldırım ve Buse Yıldırım ile birlikteyken bir arkadaşımız mescidin nerede olduğunu sordu, 'Mescit nerede?' dedi. 'Orası mescit değil, dua odası; mescidiniz yerin dibine batsın' dedi. Maalesef mescide beddua etmeye kadar dine karşı nefret ve tutum içerisinde. Biz bu toprağın çocuklarıyız. İslam bu toprağın ayrılmaz bir parçası; bizim parçamız, asli unsurumuz. İslam'a karşı, dinimize karşı bu kadar kin ve nefret içeren bir tutum ve yaklaşım bu toprağın çocukları hak etmiyor. Birazcık saygı bekliyoruz, çok şey değil" ifadelerine yer verdi.