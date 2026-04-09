Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) mühürlü ve güvenlik işaretleri bulunan Odalar tarafından basılan plakalar için değişim gerekip gerekmediğiyle ilgili merak edilen konuya açıklık getirdi.

HABERİN ÖZETİ Şoförler Odası'ndan plaka uyarısı! Değiştirilecek plakalar için tarih verildi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), 1 Ocak 2027 tarihinden sonra basılacak ve nitelik veya ölçülere aykırı olduğu trafik kolluğu tarafından tespit edilen plakaların ücretsiz değiştirileceğini, ancak bu tarihten önce basılmış mühürlü ve güvenlik işaretleri bulunan plakaların değiştirilmesine gerek olmadığını açıkladı. 1 Ocak 2027 tarihinden sonra, nitelik veya ölçülere aykırı olduğu tespit edilen plakalar odalar tarafından ücretsiz değiştirilecektir. Bu ücretsiz değişim hükmü, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra basılacak ve trafik kolluğu tarafından aykırılığı tespit edilen plakalar için geçerlidir. 1 Ocak 2027 tarihinden önce Odalar tarafından basılmış mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan plakaların değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, yapılan düzenlemenin yanlış yorumlandığı ve vatandaşların plaka basma yetkisi olan TŞOF'a ait odalara giderek plaka değişikliği talebinde bulunduklarının öngörüldüğü belirtilerek "Yönetmelik değişikliği ile; 1 Ocak 2027 tarihinden sonra, odalarımız tarafından bu Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, bahse konu plakalar, odalarımız tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceği, hükmü getirilmiştir. ‘plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin değiştirileceği' hükmü, 1 Ocak 2027 tarihinden sonra basılacak ve Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırılığı, trafik kolluğu tarafından tespit edilen, plakaları kapsamaktadır. Ayrıca; 1 Ocak 2027 tarihinden önce Odalarımız tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakalarının değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.