Sokak köpekleri dehşet saçtı! Hayvanlarını görünce şoke oldu

08 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:34

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Ulukent Mahallesi'nde yaşanan olayda, başıboş sokak köpekleri büyük korku yaşattı. Emekli 69 yaşındaki Celal Karabulut'a ait ağıl ve kümese giren köpekler dehşet saçtı.

Sokak köpekleri girdiği ağılda 2 koyunu telef etti, 3'ünü ise yaraladı. Ardından ağılın yanındaki kümese da saldıran başıboş köpekler, 7 tavuğu da telef etti. Sesler üzerine ağıla giden Karabulut, köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. Hayvanlarına baktığında şok olduğunu ifade eden Karabulut, hayvanlarda kuduz hastalığının olup olmadığını öğrenebilmek için tahlil yapılacağını söyledi.

"VAKİT GEÇİRMEK İÇİN ALMIŞTIM, HEPSİ TELEF OLDU"

Ayrıca, sürü halinde koyun ve tavuklarına saldıran başıboş köpekler ile ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Karabulut, ''Köpeklerin seslerini duydum, dışarı çıktım. Koyunların bulunduğu yere gittim. Çoğunun yerde ve yaralı olduğunu gördüm. Şu anda da yerdeler. 6 tanesi yaralı ayrıca 2 tanesini de anında kestim. 7 tane tavuğum telef oldu. Başıboş köpekler Harput'tan gece iniyor, sabah saatlerinde yine oraya çıkıyorlar. Ben emekliyim. Vakit geçirmek için 3-5 tane koyun almıştım onlara bakıyordum” dedi.