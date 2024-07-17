Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga! Olay anı kamerada

17 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:17

Alsancak'da yaşanan yumruk yumruğa kavga şaşkına çevirdi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.