Sokak ortasında yumruk yumruğa kavga! Olay anı kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 09:17
İzmir'in Konak ilçesinde iki grup sokak ortasında yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavgada bir kişi, aldığı darbeyle sersemleyerek yere yığıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alsancak'da yaşanan yumruk yumruğa kavga şaşkına çevirdi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı