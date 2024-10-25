Şoke eden görüntü: O ilimizde kar kalınlığı 1 metreyi geçti

25 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:23

Hava sıcaklıkları günden güne düşmeye devam ederken yurdun doğusunda birçok ilde kar yağışı başladı. Hakkari'de günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Rusya​'dan gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz​ üzerinden yurdumuza giriş yapacağını duyurmuştu. Yapılan uyarının ardından hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

Hakkari​ Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin en yüksek şehirlerinden olan Hakkari’nin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkili olmaya başladığı belirtildi. Kar yağışları sebebiyle ulaşımın aksamaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolları açma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen paylaşımda, "Kar yüksekliğinin yaklaşık bir metreyi bulduğu Aşağı Güveç mevkiindeki Aytepe Üs Bölgesi yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor" denildi.