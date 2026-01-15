Menü Kapat
Gündem
Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

Okulların sömestir tatiline girecek olmasıyla Meteoroloji tatil sürecine dair hava durumu uyarılarını yaptı. Hafta sonundan itibaren yurdun geneli yağışlı ve karlı hava durumu etkisi altına girecek. Cuma günü kısa süreli birkaç derecelik ısınma olsa da devamında mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşanacak.

15.01.2026
15.01.2026
geneli ocak ayına bol yağışlı ve lodos etkisinde girdi. Birkaç gündür batıda mevsim normallerine dönen sıcaklıkların ardından hafta sonu itibarıyla yeniden soğuk ve yağışlı hava etkisinin devam edeceği bildirildi.

Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

YAĞIŞLI VE KARLI HAVA DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın yurdun kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceğini belirten Çelik, Marmara, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde görüleceğini bildirdi.

Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

CUMA GÜNÜ KISA SÜRELİ ISINMA YAŞANACAK

Çelik, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağını aktardı.

Yarın sıcaklıklarda birkaç derecelik ısınma olduğunu belirten Çelik, "Hafta sonunda tekrar soğuma ile sıcaklıklar mevsim normalleri altına inecek ve önümüzdeki hemen hemen yedi gün boyunca sıcaklar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek." dedi.

Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

HAFTA SONU BOL YAĞIŞLI GEÇECEK

Hafta sonu kuzey ve doğu bölgelerde yağış beklendiğini aktaran Çelik, "Marmara Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışları göreceğiz." tahmininde bulundu.

Çelik, cumartesi günü Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklendiğini özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların etkili olacağını söyledi.

Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Hafta sonu Ankara'nın çoğunlukla parçalı, çok bulutlu olacağını aktaran Çelik, kuzey kesimlerinde aralıklarla kar yağışı beklendiğini ifade etti.

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklendiğini bildiren Çelik, yağışların önce yağmur şeklinde daha sonra karla karışık yağmur şeklinde olmasının beklendiğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış beklenmediğini kaydetti.

Sömestir tatilinde hava nasıl olacak? Kar ve yağış dönüyor, Meteoroloji uyardı

