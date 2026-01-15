Velilerin CİMER şikayetleri gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER’e yaptığı şikayetlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Paylaşımların ve metinlerin kurgulandığını ve spekülasyon amaçlı olduğunu belirten DMM, bu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

DMM açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar” ile “başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan” başvurular işleme alınmamaktadır"

https://x.com/dmmiletisim/status/2011792236082536950